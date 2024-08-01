涉妨司法案押後9.5再訊　蔡天鳳前家姑續准保

名媛蔡天鳳去年疑遭前夫鄺港智一家分屍案，6人先後被拘捕及起訴，其中姓鄺前夫、前家翁及前大伯被控一項謀殺罪，前家姑被控妨礙司法公正罪，其餘2人則涉嫌協助鄺港智逃走，被控協助罪犯罪。前家姑的案件今日(8月1日)在區院再訊。辯方指，由於控方檢控基礎牽涉鄺港智自2015年潛逃一事，冀進一步索取相關文件。辯方承認再次押後是不理想，表明下次提訊可以告知法庭答辯意向。法官遂把案押後至9月5日再訊，被告續准保釋。

今日應訊的被告是死者前家姑李瑞香(63歲，退休人士)。她被控於2023年2月22日至2月23日期間，妨礙和阻撓香港警務處對鄺港智的調查和拘捕，及其後因該調查和拘捕而可能引起的法律程序，方法是催促鄺港智離開即將被調查的地點，向香港警務處提供虛假或誤導的資料，以及建議張燕花不向香港警務處提供資料，或向香港警務處提供虛假或誤導的資料。

此案被告除李瑞香外，還有死者前大伯鄺港傑(31歲，司機)、前家翁鄺球(65歲，退休人士)及前夫鄺港智(28歲，無業)。3人被控於2023年2月21日，在大埔汀角路龍尾村一單位內謀殺女子蔡天鳳；及於同年2月21日至2月23日，在大埔汀角路龍尾村阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。3人的案件會在高院審理。另外，任遊艇公司職員的41歲被告林舜，及報稱無業的29歲女子潘巧賢，則被控串謀妨害司法公正，指他們安排鄺港智乘坐遊艇至澳門。

案件編號：DCCC 140/2024