零售表現疲態難掃　6月按年跌近雙位數　港府料短期仍受挑戰

本港零售表現持續疲弱，政府統計處今日(8月1日)發表最新的零售業銷貨額數字，今年6月的零售業總銷貨價值的臨時估計為299億港元，較去年同月下跌9.7%。今年5月的零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同月下跌11.4%。與去年同期比較，今年上半年合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌6.6%。

在今年6月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億港元，較去年同月上升5.2%。今年5月的零售業網上銷售價值的修訂估計較去年同月上升20.2%。與去年同期比較，今年首6個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌0.3%。

扣除期間價格變動後，今年6月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月下跌11.2%。今年5月的零售業總銷貨數量的修訂估計較去年同月下跌12.7%。與去年同期比較，今年上半年的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌8.2%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年6月與去年6月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌23.1%。其次為其他未分類消費品，銷貨價值下跌1.2%；超級市場貨品下跌0.5%；服裝下跌13.2%；食品、酒類飲品及煙草下跌5.7%；電器及其他未分類耐用消費品下跌4.7%；百貨公司貨品下跌18.6%；汽車及汽車零件下跌25.1%；燃料下跌12.3%；家具及固定裝置下跌9.8%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌9.1%；中藥下跌2.8%；以及眼鏡店下跌13.9%。

另一方面，今年6月與去年同月比較，藥物及化妝品的銷貨價值上升3.4%。其次為書報、文具及禮品銷貨價值上升0.1%。今年第二季與第一季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌5.8%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌6.8%。

港府表示，雖然在旅客和市民消費模式轉變，以及港元匯率高企的影響下，6月零售業總銷貨價值繼續按年下跌，但跌幅進一步收窄。經季節性調整後按月比較亦見微升2.3%，反映零售活動有回穩迹象。展望未來，政府指出零售業界在短期內仍會面對挑戰。然而，中央政府的多項惠港措施，以及港府大力推動盛事經濟及支持本地零售業發展，應對業界有幫助。此外，整體經濟繼續增長，市民就業收入增加，亦應對零售業有支持。