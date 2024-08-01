政黨建議再下調股票印花稅至0.05% 調整公私營房屋七三比

有政黨發布研究報告，提出5大建議，當中包括鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，將股票印花稅由0.1%下調至0.05%；並打造國際高端人才集聚高地，調整公私營房屋七三比等。

經民聯建議，將股票印花稅由0.1%下調至0.05%；吸引具投資價值的公司來港上市；推動發展伊斯蘭金融；推動香港成為以人民幣計價的大宗商品期貨定價中心；推出新的資助計劃鼓勵外國企業來港發債等。

該黨又建議推動航運升級換代，走高增值航運服務路線，加快加強智慧和綠色港口建設；推動航運智能化和數字化發展；設立專項海洋創科基金等。同時需要加快開拓機場新航線，鞏固國際航空樞紐地位，進一步加強機場客貨運力；向本地航空公司擴充機隊提供貸款及資助；研究由機場管理局推出優惠；引入更多飛機維修公司；促進飛機租賃行業發展等。

至於「搶人才」方面，該黨建議進一步放寬「資本投資者入境計劃」門檻；成立專項「搶人才」基金；吸引更多「一帶一路」青年人才來港；為「高端人才通行證」計劃「鬆綁」。「留人才」方面，建立有公信力的招聘平台；加強宣傳及提升「香港人才服務辦公室」服務；加強對家族辦公室成員和外來專才的生活配套支援等。

另外，亦要加強人才政策配套，將北部都會區打造成國際高端人才「落腳點」，建議措施包括建立知識產權保護、稅收及社會保障政策，高度便利的市場准入制度等；預留土地興建人才公寓，調整公私營房屋七三比要求等。