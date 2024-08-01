解決劏房工作組月內提交規管建議　組織聯同基層市民再到立會申訴

政府正著手處理不適切住房的問題，解決劏房問題工作組亦即將提交訂立規管建議，為劏房訂立最低標準、提出取締劣質劏房方法等。有組織今日(1日)聯同約30位不適切住房的基層巿民到立法會申訴，要求政府先定義劣質劏房，並制定具體及可行的時間表，目標在5年內，全面展開取締籠屋、板間房及劏房工作，協助基層住戶脫離惡劣環境，最終全面取締分間樓宇單位。

香港社區組織協會副主任施麗珊認為，劏房定義不能太過狹窄，應涵蓋床位、板房等劣質房屋。她指政府過去制訂的床位寓所條例只要求每8人要有一廁所、有防火設備和走廊至少一米闊，既不理伙數、亦不管最低面積，以致不適切住房依然存在。因此劏房定義涵蓋面要較廣，當中要包括居住面積須以人均計算、處所樓底不可低於兩米或分上下格出租、單位內的分租房間不能超過5伙、單位間隔用料要合乎標準、廚廁必須分隔、不可有滲水問題或石屎剝落、房間內不可以無窗或空氣不流通、處所需在有樓宇管理的物業、租金不超過差餉租值1.2倍，前述9項準則若出現其中3項情況，應定義為不符合「法定最低住屋標準」的劣質劏房。她建議可設立期限讓有關出租住房進行改善措施，逾期之後情況依舊則應列入最新法例管制或禁止，由此而衍生住客需遷離的問題，政府亦要有足夠過渡性房屋或簡約公屋以作安置。違規的劏房要列入名單並告知地產代理不可代為出租。此外，宜仿效房署公屋的匿名舉報，以免住客遭到業主的報復。

社區組織幹事張楚瑜表示，組織在今年1至5月訪問497位不適切居所的居民，當中有94%住戶贊成取締劣質劏房，但有89%的住戶應為要有完善的安置方案才可落實有關政策；6成居民希望原區安置，若果有交通、教育或就業配套，61%人覺得轉往其他地區都可以考慮；受訪居民有35%居民沒有申請公屋，原因是獨居長者未同原生家庭搞離婚，或者是雙非家庭。鑑於簡約公屋要輪候公屋3年方有資格入住，她主張政府在構思安置方案時，有關居所的申請資格亦需稍為放寬，考慮居民的收入、實際居住環境和健康狀況等。

隨同該組織到立法會申訴的一位來自雙非家庭的17歲徐姓女童，自小就與14歲的弟弟在不同的劏房環境中長大，母親曾告誡她和在屋內隨意跳躍，事關間隔物料太差擔心會倒塌；亦試過有居住的劏房常滲污水，惹來不少曱由；亦住過鄰近街巿的劏房結果常老鼠入屋。她說目前居住的劏房衞生環境較好，可是空間狹窄，她與弟弟擠在上下隔床做功課。她說父母離異，全靠綜援過活，金額僅足夠生活開支，沒有能力去補習的，她說2026年要考DSE，擔心與難與其他環境較好的考生競爭。

接見組織和居民的議員陳紹雄表示，聽聞居民的惡劣居住情況，心裡很不舒服，希望政府增建若干數量的公共房屋和相關措施，解決不適切住房問題，又指他們的建議有理有據，值得當局參考。

議員陳凱欣指取締劣質劏房需要時間，一些劏房居民的處境並非無法解決，由不同非牟利機構營運的過渡性房屋，除了輪候公屋3年才有資格外的甲類，乙類亦可供非公屋輪候者申請，最新資訊是油尖旺區同紅磡都有過渡性房屋。她說明白居民住得擠迫，因為自己小時候亦曾居住連自來水也沒有的不適切住房，所以她不希望一代又一代的香港人居住劣質劏房，相信取締劏房之後居民仍有地方棲身，只是地點是否如深水埗區般方便。

議員吳秋北表示，同劏房居民每一次接觸，慨嘆居住環境沒有最惡劣，只有更惡劣，他呼籲居民先善用現有資源解決燃眉之急，並承諾會將居民的意見向政府反映。