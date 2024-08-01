囂張騙徒呃人呃到尾　女子按指示查詢案情　始知受騙失達百萬元

澳門繼有女長者誤墮電騙案，連後生都中招！當地執法部門今日(8月1日)表示，事主早前接獲騙徒假扮的「上海反詐中心」職員致電，對方更準確道出個人資料，事主信以為真遂按指示到酒店暫住3天及向指定銀行帳戶過數，最後又按騙徒指示向澳門當局查詢「結案情況」，事主始恍然大悟，原來自己是受騙的那個，前後損失達100萬澳門元。

案情指，女事主昨日(7月31日)晚上10時許報案，稱今年6月10日收到「上海反詐中心」職員致電，其後更將電話轉駁至一名「上海公安」，期間事主更被要求視像通話，聲稱她涉及多宗刑事案件，由於對方言之鑿鑿，加上對方更道出其回鄉證資料等，事主誤以為身份被人盜用，遂按指示到澳門中區一酒店暫住3天以配合調查及報告行蹤。

直至同月12日，對方要求調查銀行帳戶流水帳，更向事主提供一個網址，要求開放遠端操作並在網站內填寫個人及銀行帳戶資料。事主照做後在當日至7月19日期間，多次向指定帳戶存款合共80萬澳門元「自證清白」，雖然期間事主收到銀行的資金調動訊息，但誤以為是「公安」正在清查銀行帳戶故未有理會。

惟至上周一(7月22日)，事主發現存入的80萬澳門元及帳戶原有的20萬澳門元存款全數被人轉走。騙徒甚至在昨日聯絡事主，着她向澳門執法部門查詢「結案情況」，此時事主仍懵然不知已墮騙局，遂在當晚10時許向澳門當局查詢，經執法部門分析後，事主才得悉受騙及報案。