電動單車冇無王管驚險百出　勢變全城馬路炸彈

全港各區都有電動單車在馬路上橫衝直撞，市民要格外留神！繼日前有網民上載一條黑超男在元朗公路駕駛電動單車，被執法人員車輛發現後尾隨「護航」的車Cam片後，再有網民在社交平台上載兩條胡亂駕駛電動單車的車Cam片，險象環生。

首條車Cam片顯示在昨日(1日)下午3時許，一名南亞漢騎電動單車疑送外賣時，在佐敦車水馬龍的彌敦道往尖沙咀方向行駛，當駛至近佐敦道交界燈位前，一輛剛離站的九巴從慢線切入中線，南亞漢見狀即從九巴車尾同切入中線，當駛至近九巴右車身時，再由中線切入快線「兜把」閘向快線的七人車，兩車相距僅約兩呎，險象環生；而在燈位前，一輛亮起死火燈的執法部門車輛停泊在慢線，南亞漢似未有發覺，仍肆無忌憚在車群中左穿右插，繼續前行，片段亦至此完結。

另一條車Cam片，顯示在上月31日下午2時許，一名穿上雨衣男子，騎着一輛掛有外賣箱的電動單車，由屯門鄉事會路橫越青山公路新墟段往新墟徑方向行駛，當駛近輕鐵路軌時，他赫見一輛輕鐵駛至隨即急煞，再來一個「華麗轉身」駕車掉頭沿往附近的行人過路處後才落地推車橫過馬路；而輕鐵車長在千均一髮之際響按示警及將車煞停，幸兩車未有發生碰撞，影片亦至此完結。

有網民睇片後紛指摘政府執法寬鬆，導致電動車於全港各區橫行，「又行屯門公路,又衝輕鐵路軌,現在彌敦道亡命飛車,呢班電路權無法無天,香港政府何時才會立法管制?」、「都唔係第一日咁樣，無皇(王)管」、「唔使罰，咪亂咁嚟囉，亂過馬路就罰天價，亂揸單車（有無電力推動）就唔罰，係咪易捉同難捉嘅分別？」，另有人指屯門該名外賣車手「敬業樂業！幾十蚊單外賣博埋條命黎送，死還死唔好累司機啦」、「害人害物」。