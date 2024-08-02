工展會購物節今日開鑼　免費入場開放至晚上7時

中華廠商聯合會主辦的「第4屆工展會購物節」，今日(2日)起一連4日在亞洲國際博覽館舉行，設有逾250個室內攤位及六大展區，部分產品低至1折及1港元出售，今早有近百名市民排隊等候入場，有市民成功購買心頭好。廠商會稱，為慶祝港隊在巴黎奧運取得佳績，今日開幕日公眾均可免費入場，開放時間至晚上7時。

今屆購物節設有6大主題區，展銷商品包括，食品飲料、糧油麵食、參茸海味、保健產品，以至各式廚具用品及家電，近百款精選產品將會以「震撼價」 發售，部分甚至低至1折和「1蚊」。至於今屆新增的「Chill飲Chill食」區，將配以特色酒吧布置，為入場人士即場調製多款雞尾酒。今早有近百名市民排隊等候入場，部分展銷商以1港元換購作招徠，吸引不少市民在攤位外排隊換購。

此外，大會亦推出多重抽獎和有獎遊戲，獎品包括名貴家電、保健品和床上用品等，總值70萬港元。展會期間，每日首180名入場人士，更將獲贈價值190港元的福袋。廠商會表示，為慶祝港隊在巴黎奧運取得佳績，公眾均可於今日開幕日免費入場，往後日子入場費10港元。身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費入場，開放時間為上午10時半至晚上7時。

廠商會會長盧金榮致詞表示，當前經濟環境充滿挑戰，「性價比為王」成為新常態，期望購物節可為零售業帶來暖流，激發社會的消費活力。他認為，購物節不只是本地購物盛事，亦是推廣香港的舞台，大會將向旅客免費派發入場券和舉辦機票抽獎活動。

署理商務及經濟發展局局長陳百里表示，今次購物節加入嶄新元素，相信有助進一步帶動市民與旅客參與，提升消費氛圍。他又指，當局本月亦首次在內地電商平台舉辦「香港好物節」，相信兩個活動可產生協同效應，以助開拓業務。