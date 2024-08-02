拒簽一中承諾　台灣派駐澳門辦事處僅剩2人

台灣陸委會周四（1日）表示，原派駐陸委會澳門辦事處人員，因派任已超過10年，於上月23日調回台灣，但因澳門政府要求新派駐人員須簽署遵守「一中原則」的書面承諾，導致台方人員無法正常輪替。目前陸委會在澳門辦事處有14名當地僱員，以及陸委會派駐當地2名秘書。

陸委會副主委梁文傑當日在例行記者會公布上述消息時，促澳門政府盡快消除不必要障礙，友善處理相關派駐問題，讓台方人員正常輪替。他強調，如澳方堅持損人不利己的作為，台方也會做最壞打算，屆時一定會衝擊台澳民間交流，還有澳門的國際形象，其衍生的負面效應，澳方需負完全責任。至於對在澳門工作或旅遊台灣人的影響，梁稱派駐人員在當地會處理護照、入出境證明書及簽證文件驗證等工作，目前這類工作只能用網絡預約和遠端監控方式，轉交台外交部相關單位處理，造成很多不便。

台駐澳門辦事處在正常情況下有8名派駐人員，包括陸委會、外交部、移民署、警政署人員。但在澳門政府要求台方人員必須簽署遵守「一中原則」同意書後，派駐人員陸續減少。派駐人員一次派任的最長任期理論上是3年，遇特殊情況才會延期，除上月剛調回台灣的外交部派駐人員已派駐超過10年，目前仍留守當地的人員也派駐7、8年。至於台駐香港辦事處幾年前也遇上同樣問題，目前以當地僱員為主，已無台灣政府人員派駐。