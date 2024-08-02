腸胃菌失衡可致肥胖高膽固醇　營養師飲食指導改善不靠安眠藥

改善膳食可治療失眠，更可一年內改善脂肪肝、濕疹和腸胃問題。營養學家指出，很多研究已發現並證實了「腸道菌叢失衡」與「睡眠品質好壞」有着互相影響的密切關係。受失眠困擾超過十年的患者透過營養師建議，在短期即解決失眠問題。中大早前亦有發文，發現很多腸胃有問題的患者同時都有睡眠問題。此外，營養師還表示，腸道菌群會影響的方面還不止於睡眠，還會影響到包括肥胖和高膽固醇等方面。

英國註冊營養學家Joann Lau表示，部分都市人長期受失眠問題困擾但一直找不到原因。引發失眠的成因眾多，例如荷爾蒙失調、壓力荷爾蒙過多或睡眠相關荷爾蒙(如退黑色素，GABA 等等)過少等。Joann Lau為失眠人士提供「失眠成因檢測」，透過科學化檢測為患者分析體內超過 100 種營養素及益生菌，搜尋缺乏的睡眠荷爾蒙，鎖定失眠成因。根據化驗報告結果，配合個人化食療及營養師一對一的飲食指導，在沒有副作用的情況下，為失眠患者改善體質，調整體內荷爾蒙從而解決失眠問題。過去一年Joann Lau帶領其團隊已幫助超過100位客戶不靠安眠藥改善失眠問題。

Joann Lau表示，會根據患者情況針對性找出致病源頭，檢測項目包括大便、小便、抽血、唾液、頭髮及指甲等，進一步了解身體缺乏的營養素，及後配合營養師科學化的個人化後續飲食解決方案，即使是患有脂肪肝、濕疹、腸胃等問題,3至6個月便能解決。失眠超過十年的患者Maggie表示，她經過檢測後，依照營養師的科學個人化建議，只需一個月便成功解決一直困擾多年的失眠問題。

中文大學腸胃肝臟科專科醫生胡志遠曾刊登過一篇報道，發現高達七成功能性腸胃病的患者都有睡眠問題，例如入睡困難、不能深睡、半夜醒來不能再入睡等。

另外，近年的研究還發現，如果腸道菌群長期失衡，可引致睡眠不足、刺激壓力激素(如皮質醇、腎上腺素)的分泌，嚴重可引起高膽固醇、肥胖，甚至功能性腸胃病和情緒病等，這些疾病都與腸道菌群失衡有關。因此要改善失眠問題，可先透過大便檢測了解現時腸道菌群狀態是否平衡，針對性補充與睡眠質素相關的「好菌」及減少「壞菌」，根治因腸道菌群失衡而引起的失眠問題。