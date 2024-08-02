童樂居虐兒案　26歲女職員4項虐兒及2項襲擊罪罪成　押至8.7求情

本報率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」，有職員涉虐待多名嬰幼兒被捕。至今共34名女職員被起訴。其中一人被控11項虐兒罪，她承認5罪，否認餘下控罪受審。區院法官今（8月2日）裁定被告4項虐兒罪及2項屬交替控罪的襲擊罪罪成，下令被告還押至8月7日聽取求情。

26歲被告黃潔瑩，2018年完成教大幼兒教育高級文憑課程，同年加入童樂居幼兒工作員。她合共被控13項控罪，包括11項虐兒罪；及兩項普通襲擊罪，該兩罪屬其中兩項虐兒罪的交替控罪。被告承認5項虐兒罪，否認其餘8罪受審。8罪牽涉男童A、D、R、X、Y，及女童H。

控方指，當男童A在睡床上嘗試觸碰另一名兒童的右肩時，用左手推男童A，然後捉住男童A右腳拉往身邊。男童A哭着掙扎。男童D左邊的兒童扔掉一隻襪子，D嘗試拾起該襪子。被告見狀立即搶去襪子，並用右手打男童D的頭部。另外，控方指，被告在遊樂場多次拍打男童R的頭部，拍打X的左臂及Y的頭，X及Y均差點失去平衡而向後退。最後，被告用拳頭敲打女童 H頭部約6下。

辯方的辯解，包括被告行為沒有敵意，不應構成襲擊，被告沒有意圖使用非法武力。就其中4項虐兒罪，法官裁定被告當時故意襲擊女，而被告在幼兒教育方面具備一定學識和經驗，亦知道童樂居嚴禁她對兒童施行任何形式的體罰或暴力行為，裁定4罪罪成。就X和Y的襲擊，法官認為，被告的作為沒有導致他們遭受不必要的苦楚，頂多只會造成輕微驚嚇或些少心理焦慮，裁定兩項虐兒罪罪脫，但兩項交替控罪的普通襲擊罪罪成。

案件編號：DCCC 148/2023