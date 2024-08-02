藉攻防演練提升網絡安全　數字辦擔當「紅隊」角色

當局早前成立數字政策辦公室，數字政策專員黃志光稱，新成立的數字政策辦公室將推行各項政策和措施，透過舉辦不同的網絡安全項目，減少企業受到網絡攻擊的風險，提升香港的整體網絡安全實力。

黃志光表示，資訊保安及網絡安全是「數字政府」的基石，政府一直致力提升香港資訊保安行業的發展和人才培訓，數字辦會擔當「紅隊」角色，協助各政策局及部門在推出面向公眾的系統前，評估系統是否已做足準備、管理好相關風險等，會定期巡查高風險資訊系統，亦會展開日常突擊抽查及滲透測試，確保網絡安全。而今年11月舉行的「香港網絡安全攻防演練」，屆時將模擬真實網絡攻擊，透過實戰攻防模式，全面提升政府及機構的網絡安全防護及緊急應變能力。

助理數字政策專員張宜偉稱，正部署建立網絡攻擊攻防演練平台，測試各政府部門及公營機構的應變方案，又稱會積極提升政府內部資訊保安，巡查較高風險的資訊系統。

香港互聯網註冊管理有限公司聯同數字政策辦公室和執法部門，舉辦網絡攻防比賽，藉此提升企業網路安全意識。執法部門指今年上半年整體科技罪案逾1.6萬宗，損失金額26.6億港元，其中30宗涉及黑客入侵系統，較去年同期上升一倍，共損失330萬港元。