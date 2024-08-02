深水埗區託管服務名額嚴重不足　家長爭崩頭17人搶1個位

政府去年9月推行在校課後託管服務試行計劃，由學校提供場地、非政府機構營辦，提供不少於3小時的課後託管服務。有機構調查發現，有超過65.2%受訪基層家庭就讀的小學沒有參與「在校課後託管服務計劃」，其中深水埗區僅有9間小學參與計劃，僅佔27%，覆蓋率低。有受訪家長表示因計劃名額不足，即使有託管需要仍無法成功申請服務。

民社於今年7月15日至7月28日，透過問卷調查向141位深水埗區基層兒童照顧者，收集了其對在校課後託管服務計劃的情況、提出意見及建議。調查報告顯示，有超過65.2%受訪基層家庭就讀的小學沒有參與「在校課後託管服務計劃」，不足34.8%基層家庭就讀的小學有參與計劃。當中有69.7%基層家庭成功申請，有30.3%基層家庭申請不成功，有50%受訪家長表示申請不成功的原因是託管名額有限；有50%受訪家長表示申請不成功的原因是未能符合申請資格。

該機構稱，由於此計劃屬試行模式，深水埗區有33間小學，當中僅有9間小學參與計劃，僅佔27%，覆蓋率低。深水埗獲分配約600個在校託管名額，每間參與的小學獲配60個服務名額，每間小學平均有1,000名學生，即17人爭1個名額，可見競爭激烈。

對於有參與計劃的學校當中，有33.7%受訪者表示沒有申請計劃，沒有申請的三原因包括：25%受訪者表示子女不願意留校；18.7%受訪者表示計劃的託管時間不配合工作時間；6.3%受訪家長表示有部分日子計劃不提供託管，例如學校假期/考試。

該機構建議，政府應「在校課後託管服務擴展計劃」制定更適切基層照顧者需要的措施，以符合服務使用者的需要，包括擴闊受惠家庭至半書津，令更多在職貧窮家庭可使用服務、提供平日非上課日子的託管服務名額，例如教師發展日，陸運會，考試週等。

其次又建議營辦機構就基層照顧者需要及兒童發展的需要，設計更適切的託管服務，包括增加照顧及教育人員人手、提升功課輔導服務的質素，如能夠令子女完成所有當日的功課，令子女明白功課內容等。