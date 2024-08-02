11小巴路線具「紅轉綠」資格　運輸署料今年底完成審批

運輸署今日(2日)發信邀請符合指定條件的11條紅色小巴路線的營辦商，申請把紅巴路線轉為綠色專線小巴路線模式營運「特選紅轉綠」計劃，10月31日截止。署方將於8月12日舉行簡介會，向獲邀的11條紅巴路線營辦商講解計劃詳情。

符合條件的紅巴路線包括，油塘(油塘道)至觀塘(裕民坊公共運輸交匯處)；秀茂坪(曉光街)至佐敦(北海街)；土瓜灣(譚公道)至何文田(俊民苑) (循環線)； 慈雲山(惠華街)至佐敦(南京街)；油塘(鯉魚門徑)至佐敦(吳松街)；香港仔(東勝道)至旺角(洗衣街)；石籬(石梨街)至旺角(上海街)；何文田(孝民街)至旺角(花園街)；元朗(峻巒)至元朗站(朗明街) (循環線)；西貢(惠民路)至旺角(登打士街)；及觀塘(馬蹄徑)至旺角(登打士街)。

申請者須填妥申請表格，連同所需文件遞交運輸署。署方會審視每宗接獲的申請，確保有關路線營辦商符合「經營公共小巴(專線)服務的條件」，包括聘請司機駕駛有關路線、其日常運作和票價須受運輸署批核及監管等，預計於今年底前完成審批。運輸署今年5月底已就「特選紅轉綠」計劃廣泛諮詢公共小巴業界的意見，業界普遍支持該計劃，回應正面。