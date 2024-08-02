第二季食肆收益按年跌2.1%　港府稱行業表現有所回穩

政府統計處今日(2日)最新公布，今年第二季的食肆總收益價值的臨時估計為269億元，按年下跌2.1%。同期食肆購貨總額的臨時估計為85億元，按年下跌4.0%。扣除其間價格變動的影響後，今年第二季的食肆總收益以數量計的臨時估計較上年同季下跌4.6%。政府表示，在旅客和市民消費模式轉變的影響下，反映行業表現有所回穩。

而與上季比較，經季節性調整的食肆總收益的臨時估計，以價值及數量計分別下跌2.8%及上升2.1%。食肆總收益以價值及數量計按年亦分別上升0.1%及下跌2.7%。今年第二季與去年比較，酒吧的總收益以價值計下跌6.7%，中式餐館則下跌7.3%，僅快餐店、雜類飲食場所的收益有上升，分別升7.9%和0.3%。

政府表示，在旅客和市民消費模式轉變的影響下，二零二四年第二季食肆總收益價值按年下跌2.1%。扣除價格變動及季節性因素後，食肆總收益以數量計按季則回升2.1%，反映行業表現有所回穩。展望未來，雖然食肆業務表現在短期內仍會面對壓力，但整體經濟繼續增長，市民就業收入增加，以及特區政府大力推動盛事經濟和提振市面氣氛，都有助支持食肆業務。