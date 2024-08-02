天水圍「琇居」青旅項目獲批　可提供近700宿位

民政及青年事務局（民青局）今日（2日）批出「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」的第四個項目，項目位於天水圍，共有超過300間房間，可提供近700宿位。民青局表示，這是計劃下第二個位於新界的項目，附近配套齊全，希望能讓青年實現自我增值，發展個人目標。

此次獲批的青年宿舍是資助計劃下第四個獲批的項目，位於天水圍天秀路8號，共有336個房間，可提供最多672個宿位。項目的名稱為「琇居」。項目的其中一個特色是透過提供不同類型的培訓和文化交流活動，協助青年租戶擴闊視野和加強他們對國家及世界的認識，並會邀請青年租戶參與籌辦活動，讓他們發揮才能和提升對社區的歸屬感。

民青局表示，「琇居」為資助計劃下第二個位於新界的項目，鄰近輕鐵站和購物商場，為希望擁有獨立生活空間的青年提供更多元化的居住選擇，並讓他們在住宿期間自我增值，以達致其個人發展目標。很高興看到業界仍然有很多有心人積極配合《青年發展藍圖》的方向，與非政府機構一起推展青年宿舍項目。

港府早在2022年《施政報告》中就宣布政府會研究不同方式增加青年宿舍供應，包括資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途。目標是在5年內提供額外約3,000個宿位。為此，民青局在2023年推出了資助計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途。