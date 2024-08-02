貓迷博覽會開幕　內地澳門及國外展商首次參與　4000招財貓亮相

全港最大型可供公眾人士入場的「香港貓迷博覽會」2024今日(8月2日)開幕。主辦方表示，今年首次有內地、澳門及國外參與。主辦方稱，養貓的花銷較去年上升超過20%，對支撐本地經濟起到了一定作用。此次博覽會還結合了諸多內容，可讓一眾貓喵們及主人休憩遊玩。另外，此次博覽會將有4,000隻招財貓，成為貓迷必到的打卡熱點。除此之外還有冠軍貓展覽，讓入場者能有機會接觸各種貓。

展覽集團主席王學譜表示，香港寵物產業(貓)每年市值逾22億港元，包括糧食、醫療、保健、保險、服務、玩具等不同種別，今年博覽會共有200個展商參展，共410個展位，更首度有來自內地、日本、韓國、馬來西亞及澳門參與。早前公布的數據更指指養貓每月支出較去年急升26%，加上留港消費的特性，有助支撐本地經濟。同時，是次博覽會更結合了購物、藝術創作、音樂、表演、講座等內容，在遊玩購物之時亦能有所學習。

另外，博覽會期間將會有4,000隻招財貓與大家見面，可能成為貓迷必到的打卡點。除此之外由香港黑貓會承辦的「CFA夏日冠軍貓展」2日合共10場賽事，參賽貓隻會經10位來自世界各地的評判按美國CFA比賽規例獨立評選。與此同時，大會還將舉辦「CFA貓隻品種巡禮」，帶來20個品種超過100隻貓貓讓觀眾近距離接觸，增進對貓隻特點的了解，提高對貓隻品種保育的認識。

博覽會將從今日舉辦至下周日(8月4日)，位於灣仔香港會議展覽中心展覽廳3BCD。開放時間為，8月2日和8月3日中午12時至晚上9時，8月4日為中午12時至晚上8時，博覽會入場票價為成人30港元。