內地女盜賭客卅二萬籌碼被捕　正追查在逃男子及餘款下落

澳門賭場有人盜竊籌碼，涉款32萬港元。一名內地女子，另一男子在逃。內地女子約友人到路氹某娛樂場賭博，趁對方專注博彩乘機偷走斜孭袋內的32萬港元籌碼，得手後藉故離開。事主檢查斜孭袋時發現籌碼不翼而飛，懷疑被人盜竊報案。當地執法人員發現疑犯於新口岸某娛樂場將籌碼交予一名男子，在廣州街附近將其截獲並搜出8.2萬港元現金。人員正追查在逃男子及餘款下落。

被補女子姓葉，39歲，內地居民，報稱無業。澳門執法部門日前接獲內地中年男事主報案，聲稱早前與在網上認識的葉女相約到路氹某娛樂場賭博，期間將45萬元籌碼放在斜孭袋並一同在百家樂賭檯賭博。過程中葉女在身邊陪同，10多分鐘後疑人藉故離場，事主檢查斜孭袋發現其中32萬元籌碼不翼而飛，懷疑被人盜竊報案。

執法部門接報調查後鎖定疑人身份，發現葉女故意接近事主，趁其專注賭博乘機拉開斜孭袋偷走袋內籌碼。疑人得手後乘坐的士前往新口岸區某娛樂場，將籌碼交予一名男子代為兌現，隨後兩人各自離開。人員於廣州街附近截獲葉女，於其身上搜出82,000港元現金，調查期間疑人拒絕合作。