東方日報A1：郵輪碼頭交足租照迫遷　小店轟詐騙

啟德郵輪碼頭啟用11年，催谷郵輪旅遊無力，更因管理混亂爆出租務糾紛及大型詐騙指控，多名不知內情的小商戶先後於去年與一中間人公司簽下分租文件，惟今年第二季起，遭郵輪碼頭營運商以欠租為由入稟法庭，有小商戶遭迫遷，有人遭封舖。本報記者追查下發現，有人懷疑利用「業界人士」身份假裝「幫政府做嘢」，明知郵輪碼頭營運商有不得分租的條款，仍將碼頭A區2樓舖位「租上租」。有中伏小商戶不堪單一舖頭已損失200萬元，近日紛向議員及政府求助，又質疑「郵輪碼頭係政府嘅，我哋諗住政府信得過才投資」！文化體育及旅遊局回應指，知悉碼頭營運商已採取法律行動，現階段不會補充及回應。

受影響的小商戶分別經營體育訓練（足球及地壺球）、寵物咖啡、市集等，各舖自6月起遭大業主追租及迫遷，由於小商戶已經向中間人公司繳付最少3個月的按金及每月按時繳付租金，忽然被大業主追租，才知道中間人公司一直欺上瞞下、「獨食」自肥。

由於郵輪碼頭營運商有不得分租的條款，大業主只認中間人公司，遂向法庭申請收舖。碼頭內最少4間店舖日前已被法庭執達吏貼令「封舖」。

小商戶又氣又恨，但中間人公司近月如在香港「消失一般」，他們投訴、追索無果下，有人已向執法部門求助，也有人要求議員協助。

小商戶何先生去年6月開始在碼頭A區租舖，原計劃經營「寵物友善」咖啡店。向他出租舖位的是自稱在郵輪碼頭營運多年的中間人公司，該公司代表「Y小姐」早於去年2月及4月兩度向他展出文件，稱正為一個帶草地的舖位申請飲食牌，何最終同意承租，誰料舖位一直沒有飲食牌，何即使裝修舖位、購買咖啡設施後也一直無法做咖啡店，只能進行小型私人活動。

何先生表示，直至舖頭無故被追租，他才知「Y小姐」所屬的公司去年5月開始已沒向碼頭營運商交租，而何在一個月後租下舖位，繳付的按金及租金全數被人「袋袋平安」。更惡劣的是，有人向執達吏稱，擁有本屬於何的店內枱、櫈等設施，致該店枱櫈被拍賣。其後雙方因舖頭內的設施有不少爭拗，何曾向執法部門求助十多次，3宗成功立案。不足一年，何損失租金、按金，加上被損壞及被盜的物品合共約160萬元，他十分氣憤，質疑政府擁有的郵輪碼頭為何可以出現這種商業陷阱？小商戶成為犧牲品。

執法部門證實何的求助，指經初步調查相信案件疑涉及租務糾紛，一名34歲姓楊本地男子涉嫌「盜竊」被捕。

啟德區議員張景勛表示，就有關事件已有4至5間舖的租戶聯絡他，多數於去年開始租用舖位。由於當時郵輪客人不多，加上疫後市道蕭條，他們租用上址搞生意是「非常大膽」的投資，但租戶經營的「寵物咖啡店」、足球學校、地壺球場等均「有客底」，本可帶旺郵輪碼頭，有助搞好碼頭，卻因今次事件而要結業，實在非常可惜。

他續指，暫時未能斷言事件是否涉「詐騙」，惟中間人公司確涉不負責任。自己會協助小商戶與政府溝通，並希望政府以後可以做好全盤計劃，避免類似事件再發生之餘，亦能提升租戶信心。

文化體育及旅遊局表示，上述組織（中間人公司）並不屬政府接觸的郵輪業界組織，亦沒有參與政府推動香港郵輪旅遊發展的工作。至於租務糾紛，郵輪碼頭營運商已就有關租務問題採取法律行動。由於涉及法律程序，政府不會就此作其他補充和回應。

■記者伍萬庭

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