獲介紹承租中伏　地壺球協會失近百萬元

受租務風波影響，在郵輪碼頭A區經營的香港地壺球協會亦被迫需遷出。協會會長李石椿就表示，團體自去年3月遷入碼頭，一直有準時向中間人公司的代表「Y小姐」交租，惟上月9日，忽然有法庭執達吏通知，指其所在舖位欠租，出租方已被告上法院申請清盤，要求李在上月23日前遷出。事件中，李損失近百萬元，他深感被欺騙。

李會長指出，當初因有人介紹下認識「Y小姐」，得悉對方活躍於郵輪碼頭事務，其後向其公司租下約二、三千呎舖位。去年欲籌備舉辦「地壺球世界盃」，當時「Y小姐」所屬公司租用碼頭入境大堂3日，用作舉辦「郵輪業國際級會議」，李提出想用有關場地舉辦為期兩日的「地壺球世界盃」。

由於兩項活動舉辦的日期相連，「Y小姐」所屬公司要求李先支付60萬元租金，又稱會幫該項活動申請政府的「大型活動」基金或資助，獲得政府資金後就會退回。

然而，李會長指，香港地壺球協會一直未獲任何資助款，「Y小姐」公司亦未有就政府贊助款作交代，今年1月起，他自行停交租金，圖以「免租金」方式抵銷上述費用，惟7月起就被封舖。他指，未抵銷的款項連同按金，合共損失90萬元。

本報向文體旅局查詢，局方回應指，從沒就「地壺球世界盃」活動收到「M」品牌申請，亦未有收到相關活動申請其他資助。

事件擾攘近半月後，李指，啟德郵輪碼頭營運商上月已向他們提出續租兩個月的短期方案，協助該會繼續舉辦暑期活動及興趣班。