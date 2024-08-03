10中小學校辦工作坊　培養對海事領域興趣

大學聯招將於下周三(7日)放榜，運輸及物流局局長林世雄表示，香港海運港口局早已推出以航海科學知識為主題的刊物及STEM工作坊，及早培養中小學生對海事領域的興趣。當局早前委託機構，在中小學舉辦工作坊，高興有學生表示會考慮選擇海運職業，例如海事律師、造船師、海事保險經紀、船長、輪機長，以及海事處的海事主任及督察等，作為他們將來就業的目標。

林世雄在網誌表示，早前委託一間青年培訓機構，為一共10間中小學舉行生涯規劃工作坊。小學着重以有趣互動的方式，介紹各種海事職業，配對學生自己的才能，為他們埋下對海事領域興趣的種子，促進他們在成長過程中探索與海事相關的職業。

高中學生處於應對考試、選科、擇業等的關鍵階段，工作坊着重介紹海運業的多樣性及不同工種的要求，透過協助他們認識和理解職業、工作、行業之間的差異，引導學生反思和審視自己的興趣、能力和願望，製定中長期的學習或職業發展目標。

林世雄又指，「海運及空運人才培訓基金」推行至今10年，累計提供逾2,500個海事相關實習職位，讓年輕人有機會及早認識海運業的日常運作和職業前景。他期待年輕人早日發掘到自己的志趣，攜手壯大國際航運中心。