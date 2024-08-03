近三成小學生及近五成中學生抑鬱　學者籲家長多表達愛與鼓勵

香港人壓力甚重，尤其學生的情緒問題備受關注。香港城市大學社會及行為科學系教授郭黎玉晶就於一個電台節目中提到一個2020年至2023年的調查，發現近3成小學生認為自己有中度或以上的抑鬱、焦慮及壓力；也有4至5成中學生認為自己有中等至嚴重程度的抑鬱、焦慮和壓力。不過亦有近8成中學生覺得自己有中等以上的抗逆能力。同時，她又提到子女的情緒問題，亦與家長有一定關係。

郭黎玉晶指出，抑鬱學生通常具備一些徵狀，例如對任何事都提不起勁、失眠、暴飲暴食、食欲不振、焦躁、坐立不安等等，部分甚至有自殺的傾向。有焦慮徵狀的學生則會擔心很多東西，感到迷惘、恐懼等，同時會產生生理反應，例如心跳加快、手心冒汗等，如果教師或家長留意到，可以多跟他們傾談，或轉介他們接受輔導。

她的研究又指出，孩子的整體幸福感，以及其抑鬱、焦慮、壓力水平，均受家長影響。若家長經常對子女發放負面情緒、為其帶來壓力、控制子女等，孩子的焦慮程度也會越高。反之，家長若有良好的身體狀況，投入管教孩子，孩子幸福感會越高，焦慮和抑鬱的程度也會降低。

黎建議，家長可以用不同方法去表達對孩子的愛，除了物質獎勵外，亦可以和孩子有身體的接觸，例如擁抱、親親他們。另外，如果父母能花多一點時間陪伴孩子，和他們一起玩、聊天、講故事，亦會有助提升孩子幸福感。同時，言語鼓勵和讚賞孩子也非常重要，若家長看到孩子的強項、優點，可以多加讚賞。若孩子犯錯時，亦可以先講其優點，再道出問題。