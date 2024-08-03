四個公屋居民一個為長者　何永賢：將改善設施但要加租

本港人口老化加上移民潮，導致長者被遺下，當中不少居於公共屋邨。房屋局局長何永賢今日(3日)出席一個樂齡展覽時表示，全港公共屋邨有約4分之1居民為年屆60歲以上的長者，為確保公共屋邨的各項生活層面都能方便長者，未來會積極研究屋邨設施設計及改善工程，例如在升降機加裝座位等，而為改善屋邨設施也有加租必要。而為吸引長者使用更多公共設施，房委會未來會在空間較大的北部都會區屋邨，預留約3分之1作公共空間。

何永賢表示，目前全港193個屋邨有逾200萬人口居住，當中約4分之1居民為長者，預料未來10年60歲以上長者比例，更會升至3分之1。要改善公屋邨設施以確保方便長者應用，未來需要投放更多資源，故有需要加租，而改善公屋設備會由生活層面着手，包括在升降機加裝座位，讓長者休息；或是在水龍頭設計等細節照顧長者，並於升降機大堂、走廊等加設無障礙設施，方便輪椅人士。

何又指，本港公屋邨採用綜合設計，會預留5%的總樓面面積興建社福設施，比例較很多國家地區優勝，值得自豪；未來房委會會在空間大的屋邨，例如北部都會區的屋邨，預留約3分之1作公共空間。她強調團隊一直有探討幸福感，例如為屋邨引進綠色生活，並會在9月推出「幸福屋邨節」，希望未來更可推出「屋邨時裝節」、「屋邨單車節」等。

何永賢今日出席第九屆黃金時代展覽暨高峰會，並在「全球智齡社區」環節作分享，探討公營及私營機構如何以創新模式，建設充滿活力、年齡友善的社區，為老年人士提供全方位安心養老生活。