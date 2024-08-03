遊歷歐亞4國抵港台灣男子　行李藏500萬氯胺酮被捕

香港海關機場科人員，昨日(2日)在香港國際機場透過風險評估，替一名由法國巴黎經泰國曼谷抵港的外地男旅客清關，以X光檢查其攜帶的一件寄艙及一件手提行李。惟X光影像顯示該件寄艙行李收藏的物品形態相近，且密度平均，非常可疑，於是將該件行李打開作進一步檢查，發現內有10個一式一樣、標誌為豆粉的包裝袋，透過毒品快速測試，懷疑袋內物品是氯胺酮(K仔)，遂以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕該名21歲外地男子。

檢獲的毒品重約10公斤，市值約500萬港元，被捕男子報稱學生，據悉為台灣人，他已被控以一項「販運危險藥物」罪名，案件將於下周一(5日)到西九龍裁判法院提堂。據悉，疑犯聲稱無收取酬勞，僅自己去旅遊，毒品並非供應本港，他途經香港時斷正。

海關表示，案件有兩個特別之處，一是疑犯採取迂迴路線運毒入境，他於7月28日由中國台灣起步，往來歐亞兩大洲，6日內途經土耳其伊斯坦布爾、荷蘭阿姆斯特丹、法國巴黎、泰國曼谷、最終抵達香港落網。相信毒販以迂迴路線掩人耳目，企圖逃避海關追查。二是毒販將毒品包裝成食品，把氯胺酮包裝成豆粉，企圖蒙混過關。