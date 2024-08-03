將軍澳總部開幕典禮今舉行　入境處處長郭俊峯：開啟新篇章

將軍澳新總部今日(3日)舉行開幕典禮，而明日(4日)更是入境處成立63周年。入境事務處處長郭俊峯致詞時表示，由籌備到新總部落成，經歷近十年，四任入境處處長，當中遇到不少挑戰，最終仍可如期落成並投入服務，開啟部門的新篇章。

郭俊峯透露，新「入境事務處總部」由「行政大樓」及「執法大樓」兩座大樓組成，代表服務與執法並重的形象。兩者各司其職，前者主要提供行政辦公室、職員設施、數據中心、身份證及護照印製場地同公共服務辦事處等；而後者主要為「執法部」同「遣送審理及訴訟部」提供辦公室同相關設施，並且擁有一個室內靶場作訓練用途。

另一方面，新總部亦增設多項新服務，包括婚禮禮堂、婚姻同出生登記服務，以及全新的「申請個人證件服務站」同「領取個人證件服務站」。新設施同自助服務站將協助入境處進一步提升服務水平同效率，為市民帶來更優質、更便捷、更高效的服務。

新總部設計上響應政府環保政策，與周邊環境互相配合，擁有大量綠化空間，外牆採用低反光高透光玻璃物料。處方又利用雨水收集系統灌溉植物，大部分樓層更裝配有動態感應器燈光節能系統。

另外，新總部秉承「以人為本」精神，公眾服務區域設有育嬰室、無障礙設施等，為市民提供舒適、便捷及人性化體驗，照顧不同服務使用者的需要。