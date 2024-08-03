關注以老護老家庭　機構上門探訪　舉辦樂齡科技工作坊

香港人口老化問題愈趨嚴重，以老護老的情況屢見不鮮。有機構早前於沙田舉辦雙老家庭工作計劃，關心雙老家庭的狀況，包括上門探訪、舉辦工作坊及講座等，由4月至今已有超過500名長者受惠。有關工作計劃今日結束，並於馬鞍山廣場舉辦閉幕禮，吸引近50名長者及街坊參加。

沙田是本港長者人口比例較高的地區之一，沙田青年商會今年4月推行「V-Support Sha Tin We Care 沙田友同行」工作計劃，關心雙老家庭的狀況，包括上門探訪、舉辦推廣樂齡科技之工作坊、講解以老護老照顧技巧的講座等活動，至今已有超過500名長者及街坊受惠。商會期望，是次工作計劃能為沙田的雙老家庭，提供適切的資源及協助，令長者能感受到自己被關懷之餘，亦能增加社會對「以老護老」情況的關注。

根據香港社會服務聯會推算，本港有逾112萬名照顧者，擔起照顧身邊殘疾、長期病患、年老等家人的責任，全年無休。其中以老護老、以老護殘的情況更是屢見不鮮。此外，政府統計處的數據指出，逾半照顧者曾因照顧而感到精神壓力。