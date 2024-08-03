樂齡科技展覽逾百人參加　學生體驗長者輪椅消除過往誤解

第九屆黃金時代展覽暨高峰會由昨日（2日）起一連三日在灣仔會展舉行，今日（3日）開展第二天活動，吸引不少市民到場了解樂齡科技的發展，目測早上人流逾百人。衞生署署長林文健今日亦有出席活動，並表示政府會繼續推展不同健康政策，包括基層醫療。而除了長者外，今日更有30多位學生來到現場「智齡體驗區」，借用輪椅體驗長者出行，學生笑言此次體驗改變了過去很多誤解。

記者今早到場視察，早上展覽人流不俗，有不少長者由家屬陪同而至，並勇於嘗試新的樂齡科技用品，以測試是否適合自己，和了解更多樂齡科技在日常生活上的應用。場內除了有介紹樂齡科技產品的攤位外，亦有健康測試、反應測驗、臨終服務等攤位，長者和照顧者可按其需要了解不同安老服務。

林文健今日出席活動時表示，香港已步入金齡化社會，預計2046年將會有274萬名65歲或以上的長者，佔整體人口36%。林稱，政府正積極推行不同健康政策，包括剛於今年7月正式成立的基層醫療署，以預防為重點，重整基層醫療服務網絡；長者醫療券亦逐步擴展至大灣區，加上現行各類疫苗資助計劃，加強長者醫療服務需要。

此外，今日有多名學生到場體驗長者用輪椅出行。場內設有輪椅專用徑，學生體驗過後表示化解了許多誤解，例如現時的輪椅輕巧易操作，跟以往笨重的輪椅對比有好大進步，令長者支援增加，更易與社區連繫。學生們因此體驗到老人家生活不一定枯燥。學生又參觀了香港導盲犬服務中心展位，了解導盲犬如何協視障人士；以及了解友伴犬如何在安老院舍幫助長者提升幸福感，紓緩情緒壓力。