土瓜灣老婦捱撞困車底昏迷　途人合力抬車救出不治

今日(3日)下午5時45分，一輛私家車沿土瓜灣馬坑涌道駛至近北帝街時，意外撞倒一名年近90歲老婦，並將其捲入車底，司機立刻停車報案。途人見狀上前施救，10多人合力抬起私家車將婦人救出，惟她已經陷入昏迷，不省人事，其後救護車把她急送伊利沙伯醫院搶救，可惜終告傷重死亡，意外原因待查。

現場消息稱，當時私家車由馬坑涌道5號停車場、右轉出馬坑涌道即撞及走過馬路的老婦。警員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」，拘捕肇事的私家車司機。

附近洋酒舖少東王先生表示，當時聽到「嘭」一聲巨響後走到店外看個究竟，初時不清楚發生甚麼事，未幾才知道發生車禍，私家車壓住一名途人。他於是上前幫手，其他街坊亦施援手，10多人花約一分鐘成功把途人救出。

王先生續稱，途人救出時已無反應，後腦流了很多血。而司機未見異樣，一直站於車旁打電話，及後救護車把途人送院。王透露，他就讀大學一年級，首次幫手抬車救人，「架車真係好重，如果冇咁多人幫手，真係抬唔起」。事後，他雙手亦感覺「有啲痛」，可惜該名途人最終不治。