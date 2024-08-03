議員跟進本報獨家報道郵輪碼頭亂象　質疑政府作為業主竟不知情

本報今日(3日)頭版獨家報道，指出郵輪碼頭亂象，有小商戶交足租卻遭迫遷。議員江玉歡在社交網站貼文表示非常失望，驚嘆在公家設施發生這樣的事情，實在太不合理，指沒有郵輪泊岸的碼頭已夠鬧劇，質疑當局作為業主是否真的亳不知情。

江玉歡表示，自己曾經說過，對於特區政府來說，無論是啟德郵輪碼頭又或是西九高鉄站商圈，都是承載着香港人不少期望的大型交通基建項目，現在正是一個反思問題、重新調整的最佳時機。香港需要的，並不是在18區設打咭點，而是要集中將這兩個代表香港的對外樞紐做好，不負香港人所託。但話說完兩天，就看到東方日報有關郵輪碼頭小商戶被欺騙的報道，指當局確實令人非常失望。

她續指，郵輪碼頭得物無所用，耗費公帑，用了11年時間看它成長。郵輪碼頭沒有郵輪及乘客，倘大的地方惟有租用給他人使用，而租出一個大場是否真的會不過問租客的背景和擬作的用途。租客分租予不同分租客經歷至少數月，場內有管理公司，打開大門做生意，莫非政府作為業主真的亳不知情？最不合理莫過於租客「走佬」，業主竟然視分租事「不關我事」，不幫助分租客之餘，收樓是也。

江玉歡表示會去了解事件，指這個個案確實有太多令人失望及懷疑的情節，包括負責的地產代理有否失責，管理公司及負責郵碼的官員是否真的不知道分租的產生和存在，在公用設施能發生這樣的事情必須正視。