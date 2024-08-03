東網揭露鄉郊環境衞生問題　當局隨後作出跟進

鄉郊地區衞生情況欠佳，儘管在政府的打擊衞生黑點計劃當中，北區打鼓嶺的衞生黑點數目是零，但非法棄置垃圾、露天動物屍體收集站引致蠅蟲、每逢暴雨垃圾被沖出路邊等問題嚴重。雖然當局曾落區視察，且有短暫的打擊效果，但很快故態復萌。有關情況經東網曝光後，當局即有所回應，今晚(3日)在社交平台上載清理鄉郊環境的相片，指政府部門的跟進工作取得良好進展，各部門會繼續密切監察衞生黑點及政府設施情況。

環境及生態局的社交專頁表示，針對村民投訴木湖村垃圾收集站有垃圾被水沖出路邊，當局會派遣專責執法小隊加強檢控行動，在7月30日的行動中，檢控一位亂拋垃圾人士。鄉事委員會對出路邊垃圾站，以及竹園村垃圾站對出行人路，則繼續調派專責執法小隊加強檢控，而後者更會設置大型家居廢物收集點，方便村民及改善環境。

至於下山雞乙村村路口的雜物堆積，位置雖屬私人地方，當局正聯絡業主商討改善情況，並已懸掛橫幅提醒市民切勿在該處棄置垃圾。圓茶壺對出公廁旁已設置網絡攝錄機，由去年8月至今年7月，在該處向涉嫌非法棄置廢物的車主共發出75張告票。坪輋護老院旁咪錶停車場，亦已懸掛橫幅提醒市民切勿在該處棄置垃圾。坪輋路九記士多斜對面避車處已設置網絡攝錄機，亦繼續調派專責執法小隊加強檢控行動。