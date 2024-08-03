續港隊效應　群眾踴躍參與馬鞍山MOSTown直播派對　熱爆全場

港隊成員在巴黎奧運連創佳績，進一步推高了全城對此體壇盛事的關注與熱情。恒基地產旗下商場位於馬鞍山的MOSTown新港城中心在今日(8月3日)舉辦「星級躍動 直播派對」，與大批市民在場内巨型電視屏幕前直撃今屆奧運唯一田徑代表刁俊稀出戰男子100米初賽的精彩表現。新港城中心邀請組合ERROR的193與觀眾一起觀看，並派發打氣道具包。市民出盡全力為港隊集氣打氣，將現場氣氛推至最高。前港隊泳壇明星朱鑑然及香港跳高運動員鄧伊程專程現身分析激烈戰況及分享他們對體育的熱忱。活動還請來多位運動員與眾同樂，示範花式足球、霹靂舞、花式跳繩及跆拳道，同享運動樂趣。

恒基地產集團租務（二）部總經理江寶欣女士認為是次直播活動反應非常好，加入藝人歌舞及人氣運動表演增強娛樂性，將市民齊聚一堂觀看賽事直播變成一種社交活動。她預計今個暑假期間可帶動商場人流和生意較去年同期增長15%。江寶欣女士補充，恒基地產旗下兩大商場MOSTown新港城中心及MCP新都城中心積極推出各式運動體驗活動，自6月開始積極邀請多位本地運動員參與開展預熱活動、運動員相片展覽及分享會、運動工作坊，以及今天的直播盛事等等，與市民一同為港隊運動員打氣。」

擁有藝人及運動員雙重身份的朱鑑然及鄧伊程也分享了自己的運動員生活及出賽經驗，並強調多方面接觸運動的重要性。曾經是短池400米混合泳香港紀錄保持者的朱鑑然鼓勵年青市民要多作嘗試，指自小家人希望他能多接觸不同事物及活動，最後發現自己喜歡游泳。朱鑑然認為在運動領域中最重要的是保持開放心態和不懈嘗試的精神。鄧伊程則表示，從沒忘記自己作為運動員的身份，亦感恩專注跳高項目為其帶來的成長和啟發。更透露正積極準備11月舉行的亞洲室內暨武藝運動會，期待能夠像今屆的選手一樣，在國際賽場上發光發熱。

霹靂舞在今屆奧運首次成為正式項目，MOSTown新港城中心邀約本地霹靂舞精英Bboy Think & GJB霹靂舞團表演，讓觀眾親身感受霹靂舞的魅力。此外，活動上安排了職業花式足球運動員施寶盛即席示範花式足球的技巧，兼教授現場觀眾入門動作。其他一系列的運動表演包括香港跳繩精英訓練社的學員表演花式跳繩；及韓國知名武術學院NRG Taekwondo Korea的跆拳道表演助興。