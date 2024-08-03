啟德體育園奧運為主題燈飾展　市民感受奧運氣氛及為港隊打氣

今日(3日)晚8時，啟德體育園將有以奧運為主題的燈飾展覽。巴黎奧運會正如火如荼的進行中，香港代表隊不負眾望在巴黎奧運會奪得數枚獎牌，此次展覽是希望為香港運動員打氣，也讓香港市民和旅客一同感受熱烈的奧運氣氛。有不少行經體育園的市民紛紛駐足抬頭觀看，感受熱烈的奧運氣氛，為中國香港代表隊的奧運健兒打氣。

此次燈光展由色彩繽紛的圖案揭開序幕，寓意運動的活力和歡欣。緊接其後是鼓勵港隊的字句，包括「全城上下撐港隊」及「Go! Team HKG」。之後是各種奧運會運動項目的動感圖像，包括游泳、田徑、羽毛球、單車、劍擊、體操、柔道、賽艇、帆船、滑浪風帆、乒乓球、跆拳道及三項鐵人等。同時，本次港隊所有出戰巴黎奧運會的運動員名字也逐一在體育館外牆展示，以感謝他們的汗水和努力。

今日絢爛的燈光秀也引得不少市民駐足觀看，主辦方表示，此次觀展的最佳觀賞點分別是土瓜灣海心公園海濱長廊、九龍灣啟德橋及西灣河鯉景灣海濱。燈光展會在今日及明日(4日)和8月10日至8月11日舉辦，時間為每次舉辦日期的8時至9時。