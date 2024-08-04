申訴專員公署更新網上系統4個月　捱轟後設臨時投訴表格回應需求

申訴專員公署更新網上系統，一度宣布要暫停服務至10月，包括網上投訴表格功能。

申訴專員公署已製作臨時網上投訴表格，在網上系統更新期間為市民提供服務。東網上月27日獨家揭發申訴專員公署網站系統更新，但網上投訴表格要停用4個月，引起市民不滿，批評「安排不智能」。公署事後補鑊，在報道曝光6日內已製作臨時投訴表格，讓市民可以一鍵陳情。

東網記者昨日(3日)登上公署網頁，發現上周五（2日)網站頁首位置的黃色底色公告內，已新增臨時網上投訴表格的連接，提醒市民可於網上投訴表格停用期間，透過臨時網上表格進行投訴。記者試用發現，臨時網上表格頁面清晰，排版設計與原有的網上表格相似，市民可按表格指引，填寫要投訴的部門或機構，並簡述投訴事情，用法簡單，使用者填寫亦流程順暢。

公署數據顯示，2023至24年度共收到4,351人次投訴，當中有1,653人次透過網上表格提出投訴，佔該年度整體投訴人次超過37.9%。公署表示，於2008年設立網上投訴表格，至今有超過1.1萬人次透過此方式提出投訴，佔公署整體投訴約13%。