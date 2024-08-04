港一周錄近800新症　飆升3成

本港新冠疫情又再次升溫，根據衞生防護中心最新監察，中心於7月21至27日檢測發現帶病毒的樣本升至796個，較前一周多180個，較前上升近三成。有關數字在6月份一度跌至每周約250個，現時數據顯示社區新冠病毒傳播大增。中心公共化驗服務處對新冠檢測發現確診的比率亦由6月中的3.14%升至最新檢測的8.72%，無論染病人數、重症人數均持續上升了3個星期。

免疫力較低的兒童及長者群組，感染新冠的重症風險一向較高，中心的數據亦顯示，最新監察發現染病人數上升後，重症個案亦升至12宗重症，並有8宗死亡個案。可幸的是，暑假減少學生聚集機會，自6月底至今未有學校出現新冠爆發個案，但院舍（長者及殘疾人士）就一直有零星爆發個案，7月起更升至每周約4至5宗。

另外，葛量洪醫院昨日公布，醫院療養部自7月31日起，先後有20名病人出現發燒病徵，經檢測後確診2019冠狀病毒病。20名患者有7男13女，年齡介乎47歲至94歲。全部病人目前正接受隔離治療，情況穩定。院方發言人指，已將有關個案呈報醫院管理局及衞生防護中心，院方會繼續密切監察病人情況，又指有關病房現已暫停接收新症，並實施有限度探訪及進行清潔消毒，亦已按既定指引加強感染控制措施。