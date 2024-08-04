私人消費受壓　政府指企業要靈活創新　找準刺激消費時點

雖然今年第2季本地生產總值按年有溫和增長，財金官員今日(4日)指旅客及市民消費模式改變，以及港元匯率偏強等因素，為私人消費帶來壓力，認為企業要靈活創新，或可創造新的商業模式，以及找準刺激消費的時點，更好滿足消費者的需求，便可增加生意量。

財金官員在網誌中指出目前本港整體經濟狀況尚算平穩，繼續保持增長，而拉動本港經濟的「三頭馬車」中，貨物出口第二季繼續按年升7.6%，投資開支亦升6%，支持今年第2季本地生產總值按年增長3.3%；但旅客及市民消費模式改變，以及港元匯率偏強等因素，為私人消費帶來壓力。

如何提高消費額，該官員認為企業只要能匯聚資源、靈活創新，甚至創造新的商業模式，就可以開創新的機遇。而抓準刺激消費的時點，例如最近的奧運熱潮，又或各種主題式的大型活動，加上高質素的產品和服務，配合更多宣傳推廣和優惠，更好滿足消費者的需求，便可以幫助增加生意量。

對於拓展商機方面，該官員指政府官員外訪可鞏固傳統與香港關係密切的市場的投資者和資金，同時開拓具潛質的新市場、新資金來源，又指香港的國際化優勢突出，與不同地方有廣泛的商務和人脈關係，一直以來在國際經貿中角色獨特，在不同風浪中保持強大韌力。