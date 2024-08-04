倡邀內地頂流來港谷演唱會經濟　葉劉點名王一博肖戰

政府推動盛事經濟，卻出現不少甩轆事件，近日亦爆出有盛事涉嫌出現利益衝突。不少政界人士力推發展演唱會經濟，身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀重提建議政府積極考慮邀內地頂流來港演出，相信定能吸引大批內地及世界各地的粉絲來港應援，真正促進香港的演唱會經濟。

葉劉淑儀今日(4日)在社交平台貼文，建議邀請的內地頂流藝人，點名王一博及肖戰。她指王一博從小前往韓國集訓，幾經艱苦努力奮鬥，練就一流好舞藝，而他與香港甚有淵源，他生於1997年，當年正值香港回歸，亦在回歸25周年為香港獻唱一曲《Stand Up》；2023年7.1更到港出席「大灣區電影音樂晚會」《灣區升明月》，可惜當時並未引起很大回響。

她指雖然王一博非港人的大眾偶像，但有留意內娛的朋友皆知，他是內娛頂流，舞藝超凡，內地「舞王」地位毋庸置疑，而演技亦大躍進，同時亦從事很多公益事業；他近日便以野生救援公益大使身份，拍攝保護穿山甲系列的紀錄片，是一位才德兼備的藝人。

王一博早前在巴黎擔任奧運火炬手，她指他看見旁邊粉絲手持迷你國旗不小心掉在地上，隨即自發檢起，其尊重及愛護國旗的由衷之情表露無遺。她指若香港每一位年輕人能夠自發地愛護國旗、國徽，明白這是代表國家尊嚴，那麼就標誌着香港的愛國教育真正成功。

她指即使他身為頂流，擁有巨大商業價值，也熱心從事公益事業，實在是藝人典範，她希望港青以他為榜樣，好好學習如何做一個才德兼備、愛護國旗，自發地維護國家尊嚴的大好青年。