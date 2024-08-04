香港移植及透析人士運動會10月舉辦　首設公路賽推廣器官捐贈

巴黎奧運掀起全球運動熱潮，本港亦於今日(4日)舉行全民運動日，而香港移植運動協會主辦的「香港移植及透析人士運動會」，亦公布「第五屆香港移植及透析人士運動會」的籌備進展。本屆運動會首次邀請國際隊伍參加，將有近400名健兒參加9個項目，並創辦「愛承傳」公路賽，大會盼透過全城參與，提升市民對器官捐贈的認知與支持。

第五屆香港移植及透析人士運動會將在今年10月10日至13日舉辦，屆時將有392名健兒，包括71名來自中國內地、泰國、日本、 印度和法國共5個境外地區的隊伍，他們將會在乒乓球、羽毛球、保齡球、法式滾球、草地滾球、門球、飛鏢、田徑、游泳共9個項目一較高下。所有參加者(包括本地及外隊)中，有移植康復者232人，透析治療者104人，捐贈者及家屬10人，另有醫護46人，共同彰顯「醫、患、贈」三環互扣，延展生命力的大愛精神。

8位本港運動員在今年6月上旬到武漢參加「中國移植運動會」，囊括了50歲以上女子乒乓球冠、亞、季軍及羽毛球冠軍。而7位運動員在今年6月下旬到泰國參加「世界移植錦標賽」，取得3金、2銀、6銅的驕人成績。當中，奪得2024中國移植運動會羽毛球女單冠軍及2024泰國世界移植錦標賽羽毛球女單冠軍的余燕華 ，患病後才結伴參加比賽，漸漸發現自己的天分，並從中建立自信。而2024泰國世界移植錦標賽羽毛球女雙冠軍及2023澳洲珀斯世界移植運動會羽毛球女單冠軍得主蔡啟平，患病時身體虛弱，情緒低落，但她在換腎康復後，經常做運動、義工，發展興趣，更改善關了與子女關係，享受精彩人生。

今屆運動會首創由公眾參與的「愛承傳」公路賽，於今年10月13日星期日舉辦，起點和終點均為將軍澳運動場，並分為一公里生命接力、三公里家人同樂和10公里愛心跑動，其中，10公里賽道經過將軍澳跨灣大橋。大會鼓勵全港市民參與，並宣揚承傳生命的大愛精神，公眾人士可登入協會網站報名。