外遊升學熱點血清B型腦膜炎雙球菌流行　學會籲積極預防勿輕視

不少家長趁暑假帶子女外旅、或準備海外升學，香港醫院藥劑師學會提醒要留意當地流行的傳染疾病狀況。血清B型腦膜炎雙球菌在英國、澳洲等多個升學熱點流行。學會早前進行問卷調查，指家長對腦膜炎雙球菌的預防意識及認知存在不足，有專家提醒，幼童及青少年為高危感染一族，而且有超過八成在感染侵入性腦膜炎雙球菌後24小時內死亡；學會建議家長在安排子女外遊或升學前，應先了解目的地的血清型流行情況，並考慮接種最合適的腦膜炎雙球菌疫苗，以降低感染風險。

香港醫院藥劑師學會指出，腦膜炎雙球菌感染經由患者咳嗽或打噴嚏而產生的飛沫或直接接觸患者呼吸道分泌物而傳播，潛伏期由2至10天。會長蘇曜華表示，在美國及歐洲，B型腦膜炎雙球菌感染在嬰兒及幼兒中，發病率最高。但由於B型腦膜炎雙球菌細胞結構較A、C、W、Y型複雜，與人類細胞相似，導致針對B型腦膜炎雙球菌的疫苗，面世時間較其餘四種血清型延遲多年。

學會的調查指出，家長對腦膜炎雙球菌的認知不足，接近一半家長表示非常不了解及不了解。而且有四成家長表示不清楚現時英國流行腦膜炎雙球菌為血清B型，低估腦膜炎雙球菌的威脅性。港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華指出，腦膜炎雙球菌入侵其他身體器官後，可能會引發併發症，包括腦膜炎雙球菌血症、流行性腦膜炎、心肌炎等，絕對不能輕視腦膜炎雙球菌的威脅性。

至於復發風險方面，關醫生引述美國疾病管制與預防中心指出，有小部分曾感染腦膜炎球菌人士在康復後，有機會再次受到感染，建議所有青少年及進入青春期前的兒童接種腦膜炎球菌疫苗。他又提及而加拿大魁北克省在2014年推行大型針對B型腦膜炎雙球菌疫苗接種，為兩個月大至20歲人士接種預防B型腦膜炎雙球菌疫苗，四年後當地B型腦膜炎雙球菌發生率下降96%。