今年上半年51宗奪命車禍　7宗涉及單車飆升2.5倍

今年上半年本港發生363宗致命及嚴重受傷意外，共有392人嚴重受傷及死亡，當中341人屬嚴重受傷，餘下51人死亡。死亡人數中行人是高風險群體，達到17人，但較去年同期的32人減少47%，其餘死者包括18名司機、9名乘客及7名踩單車人士；當中司機、乘客，以及踩單車人士的死亡人數均有上升趨勢，分別較去年上升4成、3.5倍及2.5倍。致命交通意外的主要成因包括不專注駕駛及失控。

執法部門指出，上半年錄得7宗涉及單車的致命交通意外，較去年同期多5宗；該7宗致命個案中，4宗屬於不涉其他道路使用者的俗稱「自炒」個案，3宗涉及在馬路上被行駛中車輛撞到，當中6人沒有佩戴頭盔。因此，執法部門將於第三季舉行新一輪執法行動，以打擊不專注駕駛等違法行為、及減少單車意外為目標。

中國香港單車總會代表梁志賢指，現時不少人選擇在馬路踩單車，大家要注意大車兩米範圍的不顯眼位置，亦不要衝紅燈。行車時，最好戴上頭盔作保護，並留意路面溝渠位置，以免車胎塞進縫隙造成意外。此外，選擇路線前要量力而為，特別注意斜坡多的路線。