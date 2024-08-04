的士車隊擬9月電動七人車載客　盼扭轉形象吸年輕司機入行

規管網約車及設立的士車隊，是近期社會的熱話。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌與的士車行車主協會永遠會長兼主席鄭克和，接受電台節目訪問探討相關議題，包括分享政府向的士車隊發牌後的最新情況，以及對網約車平台規管的看法與分析。當中，業界透露星群的士擬9月投入服務車輛，為6座電動七人車，也期望扭轉的士業界形象，吸納年輕司機入行。

政府近日批出5個的士車隊牌，鄭克和盼當局推出牌照後有監管，並指有5隊的士車隊競爭是好事，的士業界需要變革。他又提及其星群的士公司日前公布擬於9月投入服務的6座純電動豪華的士，均為Maxus Mifa 7電動車，希望其車隊清一色轉用Mifa 7，讓市民體驗。他表示政府發牌予的士車隊的安排會令業界生態有很大變化，但業界整體表示歡迎，更指早在80、90年代便向政府提出過需要一個大型車隊，指現時香港的士個體戶多，如一盤散沙，現時發出5個牌照便可讓個體戶慢慢歸隊陸續升級上去。

至於現時有不少人選擇坐Uber，鄭指其舒適、服務態度好的模式的士車隊亦應該學習，以及車種等各方面要做得更好。他形容若的士車隊司機做得好賺到錢，便自動會有人加入，可以慢慢一路篩選出來。被問及其下車隊獲發牌後的投放情況時，鄭克和指，成立一個車隊如三百部車，硬件投資方面如訓練司機、換車殼花費需要過億，很多東西均需配備。而談到申請牌照的看法時，他表示若如外界消息指可多收幾十港元，令司機收入豐富了，就會多人入行。他亦提到近期多了年輕人入行，的士司機的年齡趨勢亦有所轉變，現今年輕人因可以服務到市民便樂意去做，以及收入變好亦會吸引很多年輕司機加入。

在的士車隊牌照安排調節考慮因素方面，陳恒鑌就指，需視乎的士車隊一年內籌組情況是否順利經營，以及乘客是否接受該模式運作過程中叫車或收費等設定。政府計劃實行該政策兩年後再作檢討，而他則提出可否探討將檢討時間提早，他指政策實行一年後或出現不夠車、車隊計劃擴展服務，甚至其他公司有參與意向是否能再發牌等，他建議一年內作檢討，兩年內再作決定如何繼續走下去，他希望政府可與業界同步。

被問到政府會否定期監察獲發牌的5間公司時，陳恒鑌指政府愈大力幫助這些公司，他們亦肯積極處理，成功的機會亦更大。另一方面，政府不能只關注獲發牌的情況，亦要留意全部的的士服務，故早前建議政府多管齊下，以組合拳出擊，未來在9月的士司機將有扣分制，年底政府亦會檢視車隊制外的車，同時這部分車亦會安裝車廂的「車Cam」，相信這些組合拳對的士服務會有幫助。而有聲音指該些措施推出太遲，他笑稱「説得太易，愛得太遲」。

另外，政府規管網約出租車平台訂定立法建議，及完善對非法出租和取酬的法例。陳恒鑌表示，政府最近提出一個方向性建議，是政府會對該平台進行規管，因網約平台目前沒有任何法律的規管，以致現時出現不少非法載客取酬的情況，而該情況最大問題為沒有保險，因政府沒有發牌予該平台，或其車輛沒有有效的保險牌，若市民乘坐該類車輛出現意外將無法獲賠。他亦提到，過去收到有個案乘坐該類車輛出現意外最後追討非常困難。