老司機被指牙煙　中年婦被兜頭劈

被子女移民獨留在港的長者要「自己顧自己」，尤其香港出名「生老病死皆不易，衣食住行樣樣難」，難免有留港長者苦於生活困難，或想多賺錢傍身，於是重投職場，有長者「揸車搵食」，手握軚盤卻「郁身郁勢」，不禁令乘客擔心安全；尤其香港「公路炸彈」處處，有司機急衝下山險攔腰撞車，亦有行人被停車場閘杆無辜「鍘」頭。長者不如年輕時敏捷，獨自外出要步步為營。

網上流傳一段影片，有一頭髮花白、稀疏，但就穿着「pink pink」的司機，以「擁抱狀」的方式雙手握着軚盤，開車時整個上身也扭動，軚盤亦隨着身體動作而扭動。片段引來網友熱議，有人大呼「牙煙」，不過從片段中所見，「老司機」開車尚算穩定，反而很多年輕人開到「舞龍」、「大波Out撞壆」。

亦有網友為老司機緩頰指「佢又冇偷冇借 做到幾多就做」，的確可以享清福的話，相信無人會願意「死做爛做」，而且就算自己開車穩定，亦可能被其他「公路炸彈」波及。網上另一條片段顯示，一輛七人車儼如下山虎般急衝下山，完全不理路口有其他車正在橫駛，若剛好橫駛的綠色小巴與巴士司機煞掣不及時，後果不堪設想。

不只開車隨時遇危險，走路也隨時有意外，有車輛攝錄鏡頭拍得一位女士行經屋邨車輛出入閘口位置，被下降中的入閘機猛然「鍘」到，幸而「鍘」得不到位，女士只是按按額頭，表現不算很痛楚。