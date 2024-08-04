仔女移民撇父母　長者辛酸向誰訴

自從移民風吹起，不少港人不顧一切，結果製造大批被子女遺留在香港的長者，若當局不及早意識到問題所在，在長者支援服務或未來醫療需要的規劃上努力，肯定遲早「爆煲」。《東呼即應》請來過來人現身說法，剖白面對子女移民的矛盾與心情。社工指不少留港長者處於隱蔽狀態，等待有人提供心靈寄託，議員則建議加強居家安老配套，包括擴大長者照顧券使用範疇。

有團體透過追蹤研究及調查方式，跟進長者孤獨問題，發現有43.2%的留港長者沒有任何子女在身邊，當中63%長者社交孤立情況更達致「高風險」等級，有抑鬱傾向的留港長者佔比約49.6%。

今年92歲、居於觀塘彩盈邨的陳伯，早前連續經歷過兩次大手術，先是患上大腸癌進行手術，之後因癌細胞轉移至肝臟，又進行肝臟手術。其女兒3年前移民英國，至今暫時未曾回港，上一次聯絡是端午節一起視像包糉，他坦言除了過時過節，夜不安寢時也會想念女兒。

對於女兒決定移民，陳伯內心支持年輕人一代要出外發展，但形容兒女親情難捨難離，說起女兒移民仍難忍傷感，坦言對她十分不捨得。雖然女兒曾致電着他到英國，但陳伯體諒女兒，不想增加其經濟負擔，仍與妻子繼續留在香港。

不過，陳伯自言性格比較樂觀、看得較開，目前自己生活可以自理，平常喜歡游泳、看書，會堅持下棋，更會每天都看《東方日報》，希望可以延緩腦退化，以免影響與女兒溝通。香港基督教服務處推出「社區好幫手—支援留港長者服務計劃」，其中包括安排義工教長者用手機，與移民外地的子女親友聯絡，陳伯亦有參加，而且很少缺課。

計劃社工岑詠恩表示，不少留港長者處於隱蔽狀態，等待有人提供心靈寄託，計劃接收到的留港長者電話查詢比想像中多出了3、4倍，他們普遍會因為子女移民而較常哭泣及失眠、擔心子女移民後的生活，擔心子女更甚於擔心自己。她指出，計劃為先導性質，暫時沒有引起政府關注，業界也沒有將留港長者服務恒常化，在心理上他們很難將生活重心放回自己身上。

岑詠恩續稱，當留港長者面對身體病患、或突然入院，但緊急聯絡人已移居海外，就會變得無助；而現時普遍的上門照顧服務輪候時間都很長，大約需要3至6個月，但未符合資格之前不能預先排隊，萬一有事出院後就難以找人照顧。她指，留港長者渴望出院回家可以有一個全方位的照顧服務，待復原後就可以自己自理。

議員郭玲麗亦表示，現時長者照顧的社會資源傾斜在院舍上，居家安老的配套上明顯未能夠配合社會需求，未來長遠發展需要在相關板塊及範疇多做工作，例如擴大長者照顧券使用範疇至購買上門洗傷口、換藥等服務，讓他們靈活選擇適合自己的服務，而不是指定一個非政府機構或一間院舍涵蓋所有服務。