年輕人為申請公屋「躺平」　公屋聯會指成功上樓機會不大

近年有不少年輕人很早就開始輪候公屋，甚至有人為等公屋而「減薪躺平」，根據2022年統計調查的結果，30歲以下公屋非長者1人申請為3萬8千多宗，逾半具有大專或以上學歷。房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，有部分人在讀書時或剛畢業已申請公屋，但其後投身工作及隨年資獲升職加薪，收入及資產有可能超出申請門檻，故成功獲配公屋的機會不大。

他不認為年輕人申請公屋「躺平」屬主流，他們要在申請期內保持收入不超出限額並非易事，房委會定期抽查輪候5年或以上仍未上樓的申請人，超出入息限額會被取消資格，相信30歲以下申請者數目將逐步減少。他認為，當局應探討調整公營房屋中出租及出售比例，例如增加資助出售的比例，讓年輕人有更多機會自置居所。

立法會議員周文港在同一個電台節目表示，最年輕獲編配公屋的非長者1人申請的平均年齡為47至52歲，如果年輕人年滿18歲就輪候公屋，要等候最少29年，加上有入息及資產限額，認為年輕人申請輪候公屋「此路不通」，現時年輕人輪候公屋的趨勢有所減少。另外，當局放寬資助出售單位按揭貸款保證的安排，包括延長二手市場最長30年按揭貸款保證期至50年，加上樓價下跌，相信有助年輕人向上流動。