4綠Van路線超收車資逾2個月　營辦商即日起安排退款

運輸署早前表示，正跟進一宗涉及綠色專線小巴(綠Van)營辦商多收車費的事件。據了解涉事為富明有限公司營辦的4條新界綠色專線小巴路線，合共多收車資約7萬港元。運輸署今日（5日）表示，小巴營辦商和儲值支付工具營辦商由即日起為受影響乘客安排退款。乘客不論以儲值支付工具或現金支付車費，均可全數取回多付的車費；當局亦會密切監察退款安排。

以八達通支付車資的受影響乘客，可於2025年4月30日或之前，透過八達通流動應用程式或前往全港51個八達通服務站，包括港鐵粉嶺和上水站，將多付車費退回同一張八達通卡。小巴營辦商亦會派員於每日上午9時至下午1時及下午6時至8時，在粉嶺聯和墟和滿街公共小巴總站，協助受影響乘客辦理退款。

如以支付寶和AlipayHK支付車資的乘客，多付車費已於今早直接退回受影響乘客的相關戶口。以現金支付受影響乘客可於2024年9月4日或之前，在指定時段即每日上午9時至下午1時，及下午6時至8時前往和滿街公共小巴總站，向小巴營辦商職員提供姓名和聯絡等資料，即場以現金取回多付車費。由於「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」受惠乘客不受多收車費事件影響，故毋須退款；政府會向小巴營辦商收回在計劃下多付的補貼。

涉事小巴路線包括第501A、501C、501K及501S號線，早前曾於5月19日至7月26日期間，向乘客收取高於運輸署核准生效的車費，每程差額介乎0.3元至1元不等。該4條路線均來往上水、粉嶺及聯和墟等站，並已恢復原有票價。