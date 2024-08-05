打擊黑幫非法活動　破黃賭毒等共拘119人

執法部門為打擊黑幫非法活動，於7月21日至8月3日一連14日展開代號「智鼓」行動，期間一共拘捕119人(20至88歲)，包括75男44女，當中88人為本地居民、19人持雙程證，另外12人持「行街紙」留港，部分人相信有黑幫背景。行動中，警員搗破5個非法賣淫場所及7個非法賭場，並檢獲有關證物。

在有關非法場所中，警員以涉嫌「管理賣淫場所」及「違反逗留條件」拘捕25人，包括19名持雙程證人士，並以涉嫌「管理賭博場所」及「在賭博場所內賭博」拘捕59人。據初步調查所得，涉案賭博場所中包括一個持牌遊戲機中心，場內疑有人為賭客將釣魚遊戲機的積分兌換回現金。

另外，警員亦在行動期間破獲13宗毒品案，當中包括一宗利用私人單位作製毒工場案件，警員在場檢獲1.9公斤、市值約190萬港元的懷疑可卡因，以及一批有關製毒工具，當場以涉嫌「販運危險藥物」及「製造危險藥物」拘捕一名26歲本地男子，他已被暫控有關罪行，現已被扣留調查。另亦有部分被捕人涉嫌在娛樂場所附近向市民販售毒品。

根據情報分析及深入調查，警員在行動中亦搗破一個由黑幫操控的詐騙集團，拘捕3男5女並起回約24萬港元贓物，以及檢獲逾1,500張面值500港元、俗稱「練功券」的偽鈔。警員相信該集團利用有關「練功券」，在今年3月至7月間進行至少6宗網購詐騙案，涉及共約200萬港元財物。

該詐騙集團成員透過社交媒體向受害人收購名貴物品，包括腕錶及名酒等，並向事主相約當面交收，以降低其戒備心。其後，集團不同成員分別會扮演買家及鑑賞家，假借鑑證物品取走貨物，並利用透明膠袋裝起一疊疊鈔票，向事主展示財力並分散其注意，其後又會指示受害人到另一房間簽署合約，其他同夥隨即夾帶貨物逃之夭夭，最終受害人發現該疊鈔票只有底面為真鈔，始知自己受騙。