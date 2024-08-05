配合大型路軌改道工程　港鐵東涌綫10月底起提前約2小時收車

為配合東涌綫延綫大型路軌改道工程，港鐵宣布東涌綫將於10月26日小範圍調整服務，往來東涌和欣澳站的列車將提前約2小時收車，東涌往香港站的最後一班車將於晚上11時01分開出；而香港往東涌站的尾班車則將於晚上11時07分開出，港鐵將安排免費接駁巴士往返兩個車站。

港鐵表示，現有欣澳與東涌站之間加建新東涌東站，並要將原有東涌綫正綫路軌改道，建造1.2公里新路軌，接駁新車站，路軌改道的工序亦包括建設新鐵路路段、安裝架空電纜、改動部分現有信號系統設備，以及於營運中的東涌綫路軌上，分階段進行4次道岔安裝工序，將現有往東涌及往香港的2條上下行綫路軌，接駁到新路段。

由於道岔安裝工序繁複、不能分拆，工程團隊反覆審視及規劃後，確認有需要略為延長非行車時間，騰出足夠時間，安全及嚴謹地進行及完成工程，港鐵會確保安裝工作順利進行，讓東涌綫在工程翌日恢復正常服務，如期開出頭班車。至於另外3次的道岔安裝工序，港鐵計劃在未來3年內進行，並會視乎改道工程進度，作出調整及確認。