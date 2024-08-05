涉3年前七一煽惑他人襲警　23歲地盤工警誡下稱貪玩沒有思考後果

一名地盤工涉嫌於2021年7月1日，銅鑼灣警員遭刺傷事件發生後，在連登討論區留言，說「下次應該插身體中間小腸嘅部位」，涉嫌煽惑他人襲擊執法人員。他被控一項煽惑他人有意圖而傷人罪。被告不認罪，案件今（8月5日）在西九龍法院（暫代區院）開審。辯方表示，不爭議被告發布相關內容，但會爭議他是否有意圖煽動傷人。

23歲男被告容昌明，報稱任職地盤工。控罪指他於2021年7月1日，意圖使警務人員受嚴重傷害，而非法煽惑其他身份不詳的人非法及惡意傷害該等警務人員。控方開案陳詞指，2021年7月1日銅鑼灣崇光百貨外，有警員被刺傷。事件發生後，連登討論區出現主題「銅鑼灣 Sogo 外一名警員中刀」。

控方指，被告在貼文留言稱「插x死佢老竇老母」、「下次應該插身體中間小腸嘅部位，插穿左小腸想唔死都難」、「教人下次點做都唔得？」、「你老母臭x好驚下一個畀人插中小腸係你？」被告在2022年3月被捕。警誡下被告說，當時社會風氣比較仇警。當時他見有警員受傷，有些幸災樂禍，貪玩下留言，沒有思考後果。控方認為，被告在留言內用字確切和重複，可見他的非法煽惑意圖清晰明顯。

案件編號：DCCC 229/2023