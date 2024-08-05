疫苗計劃以15價取代13價肺炎球菌疫苗　專家指有更好免疫反應

兒童免疫接種計劃和政府防疫注射計劃今日(5日)起，分別為合資格兒童和長者提供15價肺炎球菌結合疫苗，取代現時提供的13價疫苗。有專家指15價疫苗覆蓋血清型號較13價闊，而數據亦顯示15價疫苗對本地較常見及較嚴重的血清三型，有更好的免疫反應，並呼籲小童、長者及高風險人士盡快接種疫苗，以免出現不同的併發症。

衞生防護中心指目前正接種13價疫苗的兒童，在下一劑疫苗可直接轉用15價疫苗。如高風險的長者已接種一劑13價疫苗，在接種疫苗一年後應接種一劑23價疫苗，而不需要再接種15價疫苗。

香港感染及傳染病醫學會會長林緯遜表示，肺炎球菌較常在小朋友出現，當疫苗加強對小朋友的保護後，也會間接保護長者，長者再接種肺炎球菌疫苗屬第2重保障，因此如長者曾接種13價疫苗，未必需要再接種15價疫苗，反而接種23價疫苗可延伸對其他血清型號的保護。

他又指小童、長者及高風險人士如未接種疫苗而感染肺炎球菌，有機會出現不同併發症，包括中耳炎、肺炎、腦膜炎等，呼籲盡快接種疫苗，過往曾接種較舊款疫苗的長者亦可考慮再次接種，加強保護。