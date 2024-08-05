下周起多3間深圳醫療機構可用醫療券　均包含牙科服務

港府於2月公布將長者醫療券使用範圍擴至7間大灣區內地醫療機構。繼早前2間機構正式開展服務，當局今日（5日）與其餘5間簽署服務協議，當中3間位於深圳的服務機構將於下周三（14日）起接受合資格長者使用醫療券。

衞生署公布，今日與中山大學附屬第一醫院南沙院區、東莞東華醫院、深圳新風和睦家醫院、深圳愛康健口腔醫院及深圳紫荊口腔門診部／深圳朱勝吉口腔門診部的代表簽署服務協議。署方指，醫療券適用於和睦家醫院9個指定科室的門診醫療護理服務，包括全科、健康管理、口腔科、眼科、外科、骨科、內科、婦科及耳鼻喉科，以及愛康健口腔醫院及紫荊口腔門診的牙科門診醫療護理服務。

廣州中山大學附屬第一醫院及中山陳星海中西醫結合醫院已分別在6月28日和上月18日開展服務，7間獲納入「長者醫療券大灣區試點計劃」的內地醫療機構已完成協議簽訂。署方表示，連同現有港大深圳醫院，以及其荔枝苑社康中心門診所提供口腔（牙科）服務，單在深圳便會有合共5個提供牙科服務的服務點，當中兩個為牙科專業服務機構，醫療券計劃下的配偶共用醫療券安排和「長者醫療券獎賞先導計劃」同樣適用於上述機構。