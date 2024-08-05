港餐飲業逆境求存　新爐具節能慳成本

港人北上消費成為常態，人工、舖租等經營成本上升，很多餐廳被迫結業。究竟食肆如何在逆市中掙扎求存，今集《東呼即應》就專訪在元朗開兩餸飯餐廳的店主阿威，分享店舖靠爐具減輕營運成本。煤氣公司為中小企提供不同支援措施，並提供度身訂造高效的節能爐具方案，平均每年逾500間中小企受惠，有使用節能爐具的商戶表示節省至少10%的能源成本。

政府統計處近日(2日)公布，今年第2季食肆總收益價值的臨時估計為269億港元，按年下跌2.1%，可見本港飲食業市道持續低迷。在本港經營食肆成本高昂，大集團可以開多些分店，攤薄昂貴的成本。然而，小店則很難模仿這種模式，很多餐廳更因港人北上消費成風，挺不住要關門大吉。《東呼》團隊找到在元朗經營兩餸飯餐廳的店主阿威，分享店舖如何靠爐具減輕營運成本，在低迷的市道中得以繼續營運。

阿威的餐廳以出售兩餸飯為主，是屬於講求鑊氣的中式餐飲，他指，煤氣明火可以在短時間提供很大火力，令菜式更加色香味俱全，故他選擇了煤氣爐具。而餐廳使用的煤氣爐具，包括炒爐、蒸爐、炸爐、扒爐以及熱水爐。若然可行的話，他希望添置一個炒爐，短時間內可以提供更多不同菜式予客人。

阿威指，現時經營餐飲困難之處，是人工、食材及租金佔了大部分成本，這些成本不容易下調，故只好在能源費用下功夫。他指開業初期現金流比較緊張，在裝修及添置工具等已經花費甚多，幸得煤氣公司全數贊助爐具，減輕開業成本約3至5%，令餐廳開業時的現金流較鬆動。更重要的是，他到訪爐具供應商，了解新式比較節能的爐具，使用後亦發覺可以減輕燃料成本，「的確可以幫到我，依家燃料費用佔經營成本大約4至5%，係一個合理可以接受嘅水平！」

煤氣公司助理總經理—工商市務及營業江紹權指，餐飲業與煤氣公司息息相關，現時有超過8,000個工商客戶。眾所周知，餐飲業是低毛利的行業，再加上現在流行北上消費，所以餐飲業十足重視能源成本。若煤氣公司成功研發高效的爐具，令他們的能源成本減低，絕對是雙贏。

江續指，煤氣公司會為中小企提供度身訂造高效的爐具方案，以切合他們的業務需要。現時平均每年有超過500間中小企受惠，資助金額約5,000萬港元。過去10年，公司進行很多高效節能爐具的開發，提高爐具的能源效益，將營運的能源成本減低。另一方面是社會責任，全港乃至全國都提倡碳中和，環保及可持續發展，有已轉用高效節能爐具的客戶表示，可節省至少10%的能源成本。