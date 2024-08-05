港鐵站驚現大疊金牛　路人執牛仔褲尋失主

路不拾遺是美德，近日社會上出現兩宗分別拾獲金錢及牛仔褲的個案，引起網民熱議。當中，有網民指在港鐵站拾獲大批500港元紙幣，並無起貪念據為己有，而是通知港鐵職員收起現金並致電銀行了解，盼找回失主。另一事件就相對離奇，有人在中環拾獲女裝牛仔褲，卻要讓失主去金鐘取回，做法耐人尋味。

有網民在社交平台發文指，自己近日早上經過某港鐵站櫃員機附近時，發現地上有大疊「大牛」(500港元紙幣)，他懷疑有人丟失現金，遂通知港鐵職員收起現金，並致電銀行櫃員機熱線通知發生了這件事。

據《東呼即應》團隊統計過，這麼多張500港元，估計總共有約一萬元。然而，他並沒有把錢據為己有，除了請職員收起現金外，亦在網上發文，希望找回失主。不少網民都讚他是「老實人」，稱他路不䢔遺很有善心。

另一事件就較古怪，有網民在社交平台發文，指自己在中環蘭桂坊拾到一條女裝牛仔褲，之後他將這條牛仔褲，放在街頭顯眼位置，還稱失主有需要的話，需要在金鐘取回。網民立時偵探上身，有人探究褲子是被大風吹落街，惟有眼利網民發現牛仔褲還繫着皮帶，看上去又不像曾清洗，而蘭桂坊是花天酒地之處，不排除有醉娃遺下長褲。而該名在蘭桂坊拾獲牛仔褲的網民，竟然把褲帶到金鐘，要求褲主取回，這做法就令不少網民滿臉問號，也令這宗路不拾遺撲朔迷離，有如千古懸案。